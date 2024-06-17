التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره النمسا، اليوم الإثنين، على ملعب “اسبرت آرينا” في مدينة دوسلروف بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل الفريق أمام النمسا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم.

بينما أعلن المدير الفني لمنتخب النمسا، رالف رانجنيك، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب فرنسا مساء اليوم في يورو 2024.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل فرنسا أمام النمسا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، نجولو كانتي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، تورام.

تشكيل النمسا أمام فرنسا في يورو 2024

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: فيليب موين، فوبر، دانسو، ستيفان بوش.

خط الوسط: جريليتش، سيوالد.

خط الوسط الهجومي: بومجارتنر، سابيتزر، لايمر.

خط الهجوم: جريجوريتش.