4 شروط من زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

حدد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 4 شروط من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم حسم مصيره مع القلعة البيضاء.

وأوضحت مصادر أن أحمد زيزو، طلب من إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، 4 شروط لتجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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زيزو اشترط الحصول على 30 مليون جنيه كراتب سنوي مع الزمالك، بالإضافة إلى عقود إعلانية، ودعم إعلامي، والتعاقد مع صفقات قوية.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض19 مباراة.