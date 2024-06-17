رسميًا.. نجم الزمالك يغيب عن مباراة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأكد بصورة رسمية غياب نجم فريق الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري أمام فاركو.

ويغيب زيزو بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه أمام المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وسبق وحصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة فاركو

"على نفقته الخاصة".. طلب عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الزمالك