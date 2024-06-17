"احتفالات خاصة واشتباكات ودماء بين الجمهور".. لقطات من يورو 2024 حتي الآن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

تستمر منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية والتي شهدت منذ انطلاقها العديد من المشاهد السعيدة والحزينة واللقطات التي جذبت جماهير مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف بلدان العالم.

وكانت بطولة اليورو 2024 انطلقت يوم الجمعة الماضي، بمباراة ألمانيا واسكتلندا والتي خلالها حقق المكانيات رقم قياسي بتسجيل فلوريان فيرتز ثاني أسرع هدف افتتاحي في بطولة أوروبا.

وفي اليوم الثاني من البطولة، بدأت الجماهير فى التفاعل مع بعضهم، إذ قام أحد مشجعي ألبانيا بتقطيع المكرونة السباغيتي أمام مشجع آخر إيطالي في موقف طريف علي هامش مباراة الفريقين باليورو.

كما شهدت مباراة إسبانيا وكوراتيا رقم قياسي آخر بمشاركة لامين يامال نجم الماتادور إذ يعتبر أصغر لاعب يشارك في المسابقة الأوروبية منذ انطلاقها.

ولكن لم تستمر المواقف الطريفة كثير بين الجماهير ففي اليوم الثالث شهدت مدينة غيلسنكيرشن عدة اشتباكات بين جماهير صربيا وإنجلترا قبل انطلاق مباراة المنتخبين، وخلال هذه المباراة احتفل بينجلهام بطريقة خاصة " تغطية الوجه" رفقة زميله ترينت ألكسندر أرنولد بعد هدفه الوحيد الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالمباراة.

ومن اللقطات التي حبست أنفاس الجماهير أيضاً، إطلاق قوات الشرطة الألمانية الرصاص على أحد مشجعي منتخب هولندا بعد حمله فأساً وقيامه بتهديد أحد الضباط في المنطقة المخصصة للجماهير.

وفي مباراة الدنمارك وسلوفينا حقق كريستيان إريكسن رقم قياسي كأكبر لاعب يسجل لمنتخب بلاده في تاريخ اليورو وكذلك يعتبر هذا الهدف بعد 1100 يوم من تعرضه لأزمة قلبية في النسخة الماضية يورو 2020.

وبدأ اليوم الرابع من البطولة بمباراة رومانيا وأوكرانيا وخلالها سجل نيكولاي ستانسيو لاعب ضمك السعودي هدفاً صاروخياً للمنتخب الروماني وأحتفل بعده بطريقة جنونية رفقة زميله .

وهذه المباراة شهدت رقم قياسي وهو أن الفوز على أوكرانيا يعتبر الفوز الثاني في تاريخ مشاركة المنتخب الروماني ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

نتائج مباريات كأس الأمم الأوروبية حتي الآن:

ألمانيا - إسكتلندا (5-1).

المجر - سويسرا (1-3).

إسبانيا - كرواتيا (3-0).

إيطاليا - ألبانيا (2-1).

بولندا - هولندا (1-2).

سلوفينيا - دنمارك (1-1).

صربيا - إنجلترا (0-1).

رومانيا - أوكرانيا (3-0).