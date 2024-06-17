وسام أبو علي يواصل التأهيل.. كولر يختتم تحضيرات الأهلي لمواجهة الاتحاد بمحاضرة فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أختتم فريق الأهلي مساء اليوم الإثنين تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الاتحاد مساء يوم غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري.

وواصل وسام أبو علي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، حيث قام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق النقاط عن الاتحاد صاحب المركز السادس.

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