ركلة جزاء مُثيرة بطلها زيزو تُشعل الأجواء بمباراة الزمالك و المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك بالدقيقة 72 وسددها زيزو ولكن ارتطمت في العارضة خلال مباراة المصري البورسعيدي جدلاً خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وطالب لاعبو الزمالك وعلى رأسهم زيزو والجهاز الفني باحتساب الكرة هدف بداعِ تجاوزها خط المرمى بعد ارتدادها من العارضة ولكن الحكم لم يحتسب الكرة بداعِ عدم تجاوزها.

واستبدل المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز، زيزو باللاعب سيد نيمار عقب ركلة الجزاء المهدرة.

ويتقدم فريق المصري بهدفين نظيفين سجلها لاعبه فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 20 ومحمد الشامي بالدقيقة 86.

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