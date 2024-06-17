الإسماعيلي يخطف تعادلاً قاتلاً أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الإسماعيلي تعادلاً قاتلاً أمام ضيفه إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26.

تقدم فريق الإسماعيلي بهدف بعد مرور 29 دقيقة عن طريق لاعبه مروان حمدي قبل أن يتعادل مصطفى شكشك بهدف بالدقيقة 45+4.

وتقدم فريق إنبي بهدف بالدقيقة 69 عن طريق لاعبه محمد حمدي قبل أن يتعادل الإسماعيلي بركلة جزاء سددها لاعبه محمد دسوقي بالدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد فريق الإسماعيلي إلى النقطة 28 في المركز 13، فيما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 37 في المركز الرابع.

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