كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك أمام المصري؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره المصري البورسعيدي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وسخر رواد مواقع التواصل من أحداث المباراة ونتيجتها بجانب الأحداث التي شهدها اللقاء كمشادة لاعبي الزمالك محمد عواد وحسام عبدالمجيد وركلة الجزاء التي سددها أحمد سيد "زيزو".

ويُمكنكم مشاهدة كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك أمام المصري بمطالعة الألبوم أعلاه:

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