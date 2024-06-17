موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الخسارة أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الزمالك 2 - 1 خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

ويستضيف الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل نظيره فاركو ضمن منافسات الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 12.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق فاركو المركز 16 برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز 15.

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