"فضيحة والمجلس سيرد على الظلم".. أول رد رسمي من الزمالك على ركلة الجزاء المثيرة للجدل أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عدم احتساب حكم مباراتهم أمام المصري هدفًا سجله زيزو بحسب قوله من ركلة جزاء.

وقال السيد، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس:"هذه ليست أول مرة ولا أحب الحديث عن التحكيم ولكن الأمر زاد بطريقة غير طبيعية وهناك مجهود يُهدر ونحاول مع اللاعبين ولكن هناك ظلم لنادي الزمالك وسيكون هناك موقف من المجلس مما حدث فهذه المرة الرابعة خلال الموسم الجاري".

وأتم مدير الكرة بنادي الزمالك تصريحاته بقوله:"ركلة الجزاء فضيحة هل لا تريدون الزمالك بالدوري وسيكون هناك وقفة مما يحدث".

وخسر فريق الزمالك 2 - 1 خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

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