"فجر علني"... أول رد من زيزو بعد خسارة الزمالك من المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خسارة الأبيض أمام المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "ستوري" معلقاً: "حسبي الله ونعم الوكيل.. فجر علني".

وشهد اللقاء لقطة أثرت جدل مشجعي القلعة البيضاء بعد احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 72 سددها زيزو ولكن ارتطمت الكرة في العارضة، وطالب بعدها الجهاز الفني للأبيض احتسابها بعد تجاوزها خط المرمي، ولكن الحكم لم يحتسب الكرة.

وخسر فريق الزمالك 2 - 1 خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

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