شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض عبد الله السعيد بعد استبداله أمام المصرى البورسعيدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اعترض عبد الله السعيد لاعب الزمالك، خلال استبداله فى مباراة المصرى البورسعيدى، ونزول موتيابا، حيث ظهرت علامات الغضب على السعيد الذى كان غير راض عن النتيجة وغير راضى عن تغييره فى ذلك التوقيت خاصة وأن النتيجة كانت تعبر عن تأخر الفريق الأبيض .

ودفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك بموتيابا بدلاً من عبد الله السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

فيما يضم تشكيل المصري كلاً من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.