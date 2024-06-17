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الأهلى يستعرض إطلالة لاعبيه فى العيد قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد الله

الإثنين، 17 يونيو 2024 09:11 م

استعرضت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك، صورا للاعبي الفريق بإطلالة مختلفة، قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء غد الثلاثاء في الجولة الـ26 لبطولة ، وعلقت صفحة الأهلي: إطلالة الأبطال ثاني أيام العيد.

واختتم الاهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، حيث تدرب الفريق عصرا على ملعب التتش ثم سافر الفريق للاسكندرية.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل وسام أبو علي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، حيث قام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

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الزنفلى 

 

 

 

 

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كريستو 

 

 

 

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مصطفى شوبير 

 

 

 

 

 

 

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كولر 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمود متولى 

 

 

 

 

 

 

 

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رضا سليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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موديست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كهربا 

 

 

 

 

 

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أفشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

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عمرو السولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

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رامى ربيعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أمام عاشور 

 

 

 

 

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محمد الشناوى 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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