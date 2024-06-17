شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الزمالك 2 - 1 فى مباراة مثيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 42 فى المركز الثانى، فيما يقع الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

فى الـ 10 دقائق الأولى واصل الفريقان مرحلة جس النبض، ثم بعد ذلك بدأ الزمالك بالمباغتة الهجومية عن طريق مصطفى شلبى فى جهمة مثلت خطورة على مرمى المصرى، وبعدها هدد المصرى مرمى محمد عواد على استحياء.

وفى الدقيقة 20 نجح فخر الدين بن يوسف لاعب المصرى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه، وبعدها واصل الزمالك الضغط على أمل الوصول لمرمى محمود جاد، فى المقابل لم يستلم لاعبو المصرى وسعوا لتسجيل الهدف الثاني.

مع بداية الشوط الثانى استمر الزمالك فى تكثيف الضغط على أمل تسجيل هدف التعادل، ولم يستغل الزمالك الكرات الثابتة.

وشهدت الدقيقة 71 احتساب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار بداعى ارتطام الكرة في يد محمد دبش، وسددها أحمد زيزو إلا أن الكرة لم تعبر بكامل استدارتها خط المرمى.

وسجل محمد الشامى لاعب المصري البورسعيدى الهدف الثانى لفريقه فى شباك الزمالك بطريقة عالمية بعد تمريرات سحرية بين لاعبي الفريق، فى الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أرسل سيد عبد الله نيمار كرة بينية سحرية سجل منها يوسف أوباما هدف الزمالك الأول من ضربة رأس متقنة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

فيما ضم تشكيل المصري كلاً من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.



عبد الله



عبدلله السعيد



عبدلله السعيد يمرر الكرة



فرحة لاعبى الزمالك بهدف فخر الدين بن يوسف فى مرمى نادى الزمالك



فرحة لاعبى المصرى بهدف فخر الدين بن يوسف



مباراة الزمالك والصرى



محمد شحاته



مصطفي شلبي



نبيل عماد دونجا



هجمه للنادي المصري البورسعيدي



اعتراض اللاعبين على الحكم



اعتراضات جهاز الزمالك



الجهاز الفنى لنادى الزمالك



الحكم احمد الغندور



توقف المباراه



جانب من أحداث الشوط الثانى



جوميز مدرب الزمالك



ضربه الجزاء



لاعبى الزمالك مع الجهاز الفنى



لاعبى المصرى مع الحكم