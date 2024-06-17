شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعترض على حكم مباراة الزمالك بعد الخسارة من المصري والان مع تفاصيل الخبر

اعترض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على حكام مباراة فريقه بعد الخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من الدورى المصرى.

ودخل الجهاز الفني للزمالك واللاعبين في حديث جانبي مع أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك بعد انتهاء مباراة المصرى اعتراضاً على قراراته التحكيمية في اللقاء.

وسجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية ، بينما أضاع أحمد سيد زيزو ركلة جزاء للفريق الأبيض .



جوميز

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

وضم تشكيل المصري كلاً من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.