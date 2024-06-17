شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى أفضل لاعب بمباراة الزمالك والمصرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد الشامى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام الزمالك في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 26 من دورى nile.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



محمد الشامى

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

وضم تشكيل المصري كلاً من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.