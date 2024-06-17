شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع إنبى 2 - 2 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile.



تقدم مروان حمدى للإسماعيلى في الدقيقة 29، وتعادل مصطفى شكشك لإنبى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وفى الشوط الثانى أضاف محمد حمدى الهدف الثانى لإنبى، قبل أن يعود محمد الدسوقى ويتعادل للدراويش في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما رفع انبى رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.



وجاءت تشكيلة الإسماعيلى على النحو التالى:-

حارس المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عماد حمدي، حاتم سكر.

الوسك: نادر فرج، هشام محمد، محمد مخلوف، مروان حمدي.

الهجوم: إريك تراوري، خالد النبريصي.



تشكيل إنبي

بينما يدخل إنبي مواجهة اليوم بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: بودي سمير.

الدفاع: علي فوزي، مصطفى دويدار، أحمد كالوشا، محمد حامد، مصطفى شكشك.

الوسط: أحمد صبيحة، أحمد العجوز، مودي ناصر.

الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.