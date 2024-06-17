شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الاثنين 17 – 6 – 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم اليوم الاثنين الموافق 17 – 6 – 2024 ثلاث مباريات ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث استضاف فريق الجونة نظيرة البنك الاهلى والتقى الاسماعيلى مع إنبى بينما واجه الزمالك فريق المصرى البورسعيدى.

المصرى يفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى مباراة مثيرة.. فيديو

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلى يتعادل مع إنبى 2 - 2 فى دورى nile

تعادل الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile.

البنك الأهلى يتعادل مع الجونة 1 / 1 فى الجولة الـ 26 بالدورى.. فيديو

تعادل فريق البنك الأهلى مع الجونة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".