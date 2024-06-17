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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile .. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 56 نقطة، عقب إقامة اليوم الإثنين الموافق 17 – 6 – 2024 ثلاث مباريات بالجولة الـ26 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الجونة نظيره البنك الأهلى والتقى الاسماعيلى مع إنبى، بينما واجه الزمالك فريق المصرى البورسعيدى.
المصرى يفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى مباراة مثيرة.. فيديو
حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
الإسماعيلى يتعادل مع إنبى 2 - 2 فى دورى nile
تعادل الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile.
البنك الأهلى يتعادل مع الجونة 1 / 1 فى الجولة الـ 26 بالدورى.. فيديو
تعادل فريق البنك الأهلى مع الجونة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile"
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