شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بعد خسارة الزمالك من المصرى: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

علق أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك على خسارة فريقه أمام المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى.



زيزو لاعب الزمالك

وكتب زيزو عبر "استورى إنستجرام" عقب المباراة :" حسبى الله ونعم الوكيل" في إشارة منه عن عدم رضاه من نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى.

وأهدر أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى، بعدما سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم فى الدقيقة 71 من عمر المباراة، وارتطمت الكرة فى العارضة.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

وضم تشكيل المصري كلاً من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.