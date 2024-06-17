سلوفاكيا تصعق بلجيكا بهدف سخرانس

الرياص - اسماء السيد - فرانكفورت (ألمانيا) : حقق المنتخب السلوفاكي انتصاره الثالث في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره البلجيكي 1 - 0 الإثنين في فرانكفورت، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لنسخة ألمانيا 2024.

وتدين سلوفاكيا بفوزها إلى مهاجم سلافيا براغ التشيكي إيفان سخرانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وفي افتتاح منافسات المجموعة، حققت رومانيا فوزها الأوّل منذ 24 سنة في البطولة القارية بفوزها على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في ميونيخ.

وتصدّرت رومانيا المجموعة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع سلوفاكيا الثانية، أمام بلجيكا وأوكرانيا من دون نقاط.

وهو الفوز الثالث لسلوفاكيا في 8 مباريات خاضتها في البطولة القارية مقابل تعادل وأربع هزائم.

وحسمت سلوفاكيا التي يشرف عليها المدرب الإيطالي فرانتشيسكو كالتسونا مواجهتها الاولى مع بلجيكا في مسابقة رسمية لصالحها، في حين خاضا سابقاً ثلاث مباريات ودية انتهت اثنتان منها بالتعادل (1- 1 عامي 2002 و2006) والاخيرة بفوز بلجيكا 2 - 1 عام 2013.

واستهلت سلوفاكيا مشاركتها للمرة الرابعة في بطولة كبرى منذ تفكك تشيكوسلوفاكيا بأفضل طريقة ممكنة، علماً انها بعد مونديال 2010 وأوروبا 2016 و2020 لم تتمكن من بلوغ أكثر من ثمن النهائي.

ولم تكد تمضي ثلاث دقائق على صافرة البداية، حتى حصلت بلجيكا على أول فرصة خطرة بعدما انطلق جيريمي دوكو بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر إلى زميله في مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين الذي نكزها إلى روميلو لوكاكو، فسددها الأخير في صدر الحارس مارتن دوبرافكا، قبل أن يصد الاخير بعد دقيقتين كرة بمواجهة مهاجم روما الإيطالي.

خطأ دوكو

وافتتحت سلوفاكيا التسجيل بعدما استغلت خطأ قاتلا ارتكبه دوكو بالقرب من منطقة الجزاء فمرر كرة من دون عنوان، اعترضها إيفان سخرانس ومررها بكعب قدمه إلى يوراي كوتسكا الذي سددها فصدها الحارس كون كاستيلز قبل أن تعود إلى سخرانس المتربص عند القائم فسدد بدوره كرة مرت بجانب حارس القادسية السعودي وهزت الشباك (7).

وكاد الحارس دوبرافكا الذي خرج من منطقته أن يرد الهدية إلى بلجيكا بعدما ارتكب بدوره خطأ فمرر الكرة تحت ضغط دي بروين إلى لياندرو تروسار الذي سددها ساقطة مرت فوق المرمى الخالي (22).

وقبل صافرة نهاية الشوط، مرر كوتسكا كرة عرضية داخل المنطقة تطاول لها المهاجم لوكاش هاراسلين "على الطاير" بقدمه اليمنى صدها كاستيلز (40)، قبل أن يرد بعد دقيقتين يانيك كاراسكو بتمريرة طويلة إلى لوكاكو الذي توغل داخل المنطقة وأهدر امام الحارس دوبرافكا.

الشوط الثاني

استهل المنتخب البلجيكي الشوط الثاني ضاغطاً على أمل ادراك التعادل، فسجل لوكاكو بعد عرضية من تروسار ورأسية من أمادو أونانا، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم البلجيكي (56)، قبل أن يصد الحارس دوبرافكا تسديدة قوية من تروسار (59).

وكاد البديل يوهان باكايوكو يفعلها إلا أن مدافع فينورد الهولندي دافيد هانتسكو أنقذ الكرة عن خط مرماه (63).

وهبط ايقاع بلجيكا بعد 20 دقيقة جنونية، فحاول مدربها الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو تنشيط صفوف فريقه باجراء عدة تغييرات، فأخرج تروسار ودوكو ويانيك كاراسكو وأدخل يوري تيليمانس ولويس أوبندا ودودي لوكيباكيو.