ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ نهى خورشيد:

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وبعد هزيمة الفارس الأبيض اليوم يواصل الفريق احتلاله المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي في الوصافة برصيد 42 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر نادي بيراميدز.

ويعرض "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك اليوم:

1- بيراميدز: 56 نقطة.

2- المصري: 42 نقطة.

3- زد: 37 نقطة.

4- إنبي: 37 نقطة.

5- الأهلي: 36 نقطة.

6- الاتحاد: 36 نقطة.

7- مودرن فيوتشر: 35 نقطة.

8- سموحة: 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة.

10- طلائع الجيش: 33 نقطة.

11- الزمالك: 31 نقطة.

12- الجونة: 31 نقطة.

13- الإسماعيلي: 28 نقطة.

14- البنك الأهلي: 24 نقطة.

15- بلدية المحلة: 22 نقطة.

16- فاركو: 21 نقطة.

17- المقاولون العرب: 19 نقطة.

18- الداخلية: 15 نقطة.

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