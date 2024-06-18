" كنا عيدنا أحسن " .. مصطفي شلبي يسخر من حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

سخر مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم أحمد الغندور الذي أدار لقاء الفارس الأبيض اليوم أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.

ونشر شلبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام " ستوري " كتب فيها: " طب مش تقولو كنا عيدنا أحسن".

وخسر الفريق الكروى بنادي الزمالك من نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة دوري نايل.

اقرأ أيضًا:

"فجر علني"... أول رد من زيزو بعد خسارة الزمالك من المصري البورسعيدي

"فضيحة والمجلس سيرد على الظلم".. أول رد رسمي من الزمالك على ركلة الجزاء المثيرة للجدل أمام المصري