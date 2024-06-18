مصدر يوضح لمصراوي طلبين سيُعلنهما الزمالك عقب الخسارة أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر عن طلبين سيتضمنها بيان سيصدر عن مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت لاحق من اليوم الإثنين بعد الخسارة أمام المصري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم:"الزمالك سيصدر بيان بعد قليل فيه رفض خوض أي مباراة بعد مواجهة فاركو سوى بعد انتهاء جميع مؤجلات المنافس والاعتراض على حكم مباراة المصري والمطالبة بتحقيق عاجل وإثبات العدالة".

وشهد اللقاء لقطة أثارت جدل مشجعي القلعة البيضاء بعد احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 72 سددها زيزو ولكن ارتطمت الكرة في العارضة، وطالب بعدها الجهاز الفني للأبيض احتسابها بعد تجاوزها خط المرمي، ولكن الحكم لم يحتسب الكرة.

وخسر فريق الزمالك 2 - 1 خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

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