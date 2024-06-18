اجتماع طاريء في الزمالك بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد اجتماعاً طارئاً خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك عقب سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً من قبل أحمد الغندور حكم الساحة.

وسيُصدر مجلس إدارة القلعة البيضاء، بحسب بيان ما بثته قناة الزمالك عقب مباراة المصري مساء اليوم الإثنين، بياناً عقب انتهاء الاجتماع الطاريء للإدارة.

وخسر فريق الزمالك من نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما في وقت سابق من مساء اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة دوري نايل.

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