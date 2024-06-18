تأكيداً لمصراوي.. الزمالك يُعلن موقفه الرسمي بعد الخسارة أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً عقب سقوط الفريق الكروي بالقلعة البيضاء أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي شهد العديد من الأخطاء التحكيمية.

وتلقي الفارس الأبيض هزيمة من المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الخليج 365 قد انفرد بموقف نادي الزمالك بعد الخسارة أمام المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وجاء بياء مجلس إدارة الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك انطلاقاً من ثوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي الاعتبارات التي يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم وتضمنها اللوائح المعمول بها .

و لذلك نعلن ونؤكد على استيائنا الكامل من التجاوزات التحكيمية الصارخة التي شهدتها مباراة الزمالك و المصري وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الـ var تكلفة لا طائل منها في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة سواء داخل الملعب أو خارجه، و التي تأتي في ظل فشل و ترهل تنظيمي ملحوظ في ترتيب و تنظيم جدول الدوري حتي بات هو الجدول الأغرب كروياً في العالم ، حيث تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها و تتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بالرغم من أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز لكره القدم بمثابة بطولة يتحدد وفقاً لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن.

ومن ثم فإن مجلس إدارة النادي التزاماً بواجبه في الحفاظ على مصالح وطموحات النادي وجماهيره يعلن وبصوره قاطعة ما يلي:

أولاً ... نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، و التي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة و حكم تقنية الفيديو و منعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا ...أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا...انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و رابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا ...أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة الجهات المعنية بتنظيم وإدارة البطولة أن تضطلع بمسؤوليتها و أن تدرك عدالة وقانونية مطالب نادي الزمالك.

ونتطلع إلى أن تبادر تلك الجهات فوراً إلى تأكيد حيادها وموضوعيتها و اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المطالب المشروعة لنادي الزمالك.

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