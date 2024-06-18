موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه نظيره الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

ويدخل الأهلي لقاء زعيم الثغر وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، جمعهم من خوض 16 مباراة حتي الآن، فاز الأحمر في 11 وتعادل في 3 لقاءات وتلقي هزيمتين فقط.

على الجانب الآخر يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة ولكن لعب سيد البلد 25 مباراة بالمسابقة حتي الآن.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري:

يلتقي المارد الأحمر بفريق الاتحاد السكندري على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

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