شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 25% من مستحقات محمد عواد بعد مشادته مع حسام عبد المجيد فى لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، خصم 25% من المستحقات المالية لمحمد عواد حارس مرمى الفريق، على خلفية مشادته مع زميله حسام عبد المجيد خلال مباراة المصرى البورسعيدى والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

كان محمد عواد قد دخل في مشادة عنيفة مع زميله حسام عبد المجيد بعد الهدف الثانى للمصرى، ونهره بشدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وأكد عبد الواحد السيد فى تصريحات خاصة، أن العقوبة تأتى بسبب ما بدر من محمد عواد تجاه زميله بالفريق حسام عبد المجيد والمشادة التى حدثت بينهما عقب الهدف الثانى للمصرى، مؤكدا أنه لا يرضى بمثل هذه التصرفات من أى لاعب مهما كان اسمه ووضعه بالفريق.