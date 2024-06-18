أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 17 – 6 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 17 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: المصرى يفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى مباراة مثيرة.

المصرى يفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى مباراة مثيرة.. فيديو

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

زيزو يغيب عن مواجهة الزمالك وفاركو لتراكم البطاقات الصفراء

تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حالياً في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مشادة كلامية بين محمد عواد وحسام عبد المجيد بعد هدف المصرى الثانى

حدثت مشادة كلامية بين محمد عواد حارس مرمى الزمالك وزميله حسام عبد المجيد، بعد تسجيل المصرى البورسعيدى الهدف الثانى، حيث عاتب عواد زميله عبد المجيد بسبب فتح المساحات داخل منطقة الجزاء وعدم الضغط على لاعب المصرى، وهو ما تسبب فى إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة.

اعتراض عبد الله السعيد بعد استبداله أمام المصرى البورسعيدى.. فيديو

اعترض عبد الله السعيد لاعب الزمالك، خلال استبداله فى مباراة المصرى البورسعيدى، ونزول موتيابا، حيث ظهرت علامات الغضب على السعيد الذى كان غير راض عن النتيجة وغير راض عن تغييره فى ذلك التوقيت خاصة وأن النتيجة كانت تعبر عن تأخر الفريق الأبيض .

إبراهيما نداي يغيب عن الزمالك فى مواجهة فاركو للإيقاف

يغيب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حاليًا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.