شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى: المصرى يستحق المنافسة على الدورى وأهدى جائزة رجل المباراة لنجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد الشامى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى بأن الهدف الذى أحرزه اليوم جاء بعمل جماعى مع زملائه بالفريق، حيث ساهم في حصد الفريق البورسعيدى الثلاث نقاط.

وأضاف محمد الشامى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1: "المصرى البورسعيدى يستحق المنافسة على بطولة الدورى المصرى هذا الموسم حيث الجميع يعمل بشكل جيد من لاعبين وجهاز فنى بقيادة على ماهر ومجلس الإدارة قام بتوفير كافة الإمكانيات".

وأهدى محمد الشامى جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك لنجله يزن الذى توقع تألقه في اللقاء قبل المباراة.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 42 فى المركز الثانى، فيما يقع الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.