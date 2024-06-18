شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الكرة لم تعبر المرمى بكامل محيطها فى ضربة جزاء زيزو وكان يجب إعادتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الخبير التحكيمى سمير عثمان أن ضربة جزاء أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، فى لقاء المصرى البورسعيدى لم تعبر بكامل محيطها مرمى محمود جاد حارس الفريق البورسعيدى، وأنها ليست هدفاً، ولكن كان يجب إعادتها بسبب تداخل لاعب المصرى في اللعبة لحظة تسديد ركلة الجزاء.

وحقق المصرى البورسعيدى فوزا مثيرا اليوم على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب.

وأضاف عثمان، خلال تحليله للحالات التحكيمية في مباراة الزمالك والمصري على قناة "on time sports 1": "طاقم الحكام بقيادة أحمد الغندور تهاون في حقه كشخصية، فالشخصية خط أحمر ولا يمكن للحكم أن يترك عبد الله السعيد يصطدم معه برأسه، فمتى يعاقبه إن لم يكن في هذه اللعبة، وسامى هلهل المراقب الأول فى اللقاء تهاون أيضا في حقه عندما ترك زيزو ينفعل عليه بشكل مبالغ فيه دون اتخاذ أى إجراء ضده".

وتابع سمير عثمان: "كان لا بد من إنذار جوميز بعد اعتدائه على الحكم الرابع، فمتى تتم معاقبته وماذا ينتظرون بعد انفعاله بالأيدى على الحكم ودخوله للملعب؟ وقرار إنذار زيزو صحيح؛ لأن به تحايل".

واختتم الحكم الدولى الأسبق حديثه بالقول: "التهاون اللى حصل من الحكام النهاردة ده غير مقبول مدرب الزمالك يعتدي على الحكم الرابع بالشكل ده يحدث فى أنهي دوري بالعالم كله؟.. وزيزو "يزعق" في حكم الراية بالشكل ده، ولاعب يدخل بدماغه كده ده طاقم حكام دولي، الشارة الدولية دي مش بالساهل، ماتش للنسيان من طاقم التحكيم.. إزاي تتهاونوا في حقكم بالشكل ده.. إزاي تتهاون في شخصيتك بالشكل ده.. كله إلا الشخصية الحكم ما يتهاونش في شخصيته أبدا".