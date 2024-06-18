يورو 2024 .. إصابة كيليان مبابي بكسر في الانف

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا اصابة نجم الفريق كيليان مبابي بكسر في الانف خلال مباراة فرنسا مع النمسا ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024 والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا بهدف مقابل لاشىء على ملعب مدينة دوسلدورف .

وكان كيليان مبابي قد التحم في كرة هوائية داخل مدينة الجزاء مع مدافع المنتخب النمساوي كيفين دانسو مما ادى الى حدوث كسر في انفه واضطره الى الخروج من ملعب المباراة لكنه عاد الى الملعب وحاول تعطيل اللعب وحصل على كارت اصفر من حكم المباراة الاسباني مونزانو .

ولم يوضح الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي امكانية مشاركة كيليان مبابي في المباراة القادمة للمنتخب الفرنسي امام منتخب هولندا الذي فاز هو الاخر في مواجهته في الجولة الاولى امام منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف .

وكان هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب فرنسا قد سجله مدافع النمسا ماكسيمليان ويبر في مرماه من عرضية كيليان مبابي التي اصطدمت برأس المدافع وسكنت شباك منتخب النمسا الذي كان ندا للمنتخب الفرنسي في المباراة .