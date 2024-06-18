ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز بعد نقله من استاد القاهرة

كشفت تقارير صحفية عن سبب نقل مباراة الزمالك وفاركو، في الدوري المصري والتي كان من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة ثم انتقلت إلى ملعب المقاولون العرب.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وأشارت التقارير أن هيئة استاد القاهرة هي من طلبت نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى ملعب آخر بسبب خضوع الملعب لبعض الإصلاحات استعدادًا لاستضافة مباراة القمة بين الاهلي والفارس الأبيض المقرر لها يوم 25 يونيو الجاري.

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وخسر فريق الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في حين توقف رصيد الأبيض عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.