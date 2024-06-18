نوير يحسم مستقبله مع منتخب ألمانيا عقب يورو 2024

كشف الحارس الألماني مانويل نوير حامي عرين فريق بايرن ميونخ، أنه سيحسم مستقبله رفقة منتخب بلاده بعد بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتسضيف ألمانيا أحداث بطولة أمم أوروبا يورو 2024، والتي انطلقت يوم 14 يونيو وتنتهي 13 يوليو القادم.

وقال حارس بايرن ميونخ في تصريحات صحفية عن اعتزاله الدولي:” لا أعرف متى استطيع أن أكشف لكم هذا، إذا كانت هذه أخر بطولة أمم أوروبا شأشارك بها أم لا، سأعرف بعد انتهاء البطولة”.

وكانت قد أجرت صحيفة “بيلد” الألمانية استطلاع رأي قبل مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا وشمل 80 ألف قارئ، أن 72% يريدون أن يكون حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن حارس المنتخب بدلًا من نوير.

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ولدى سؤاله عن الاستطلاع، أجاب نوير: “لم أقرأ أي شيء عن الأمر. التركيز بالنسبة لي كان على المباراة الأولى ضد اسكتلندا والمباريات المقبلة”.

وتمكن منتخب ألمانيا من اكتساح نظيره إسكتلندا بخماسية في الجولة الأولى من يورو 2024.