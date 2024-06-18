فرنسا تفوز بشق الأنفس على النمسا في يورو 2024

تمكن منتخب فرنسا من الفوز على نظيره النمسا بهدف دون مقابل، خلال مباريات الجولة الأولى من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وواجه منتخب فرنسا نظيره النمسا على ملعب “اسبرت آرينا” في مدينة دوسلروف بألمانيا، وأقيمت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وفي الدقيقة 38 سدد فوبر لاعب النمسا رأسية لتدخل الكرة في شباك منتخب بلاده ومنح فرنسا التقدم بهدف عكسي.

وشهدت المباراة تعرض مبابي إلى إصابة قوية في الأنف بعد الاصطدام بأحد لاعبي منتخب النمسا، ليسقط على الأرض غارقًا في دمه بعد هذه الكرة.

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وتدخل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، لمحاولة علاج مبابي ولكن بعد محاولات عديدة تأكد عدم قدرته على استكمال اللقاء، ليخرج بديلًا قي الدقيقة 89.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثي هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، كانتي، رابيوت

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، ماركوس تورام