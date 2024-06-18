الإسماعيلي يعلن إيقاف لاعبه بسبب الزمالك

أعلن النادي الإسماعيلي في بيانًا رسميًا إيقاف التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، لمدة ستة أشهر بسبب فريق الزمالك.

وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي: “تلقى النادي الإسماعيلي في الثالثة عصر اليوم الإثنين، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدوري لكرة القدم «فيفا»، بإيقاف حمدي النقاز، لمدة 6 أشهر أو حتى سداد مستحقات نادي الزمالك لذلك استبعد اللاعب من المشاركة بمباراة إنبي في آخر وقت”.

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وكان قد تمكن فريق الإسماعيلي من خطف تعادلًا مثيرًا من نظيره إنبي، بهدفين لكل فريق، على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق فيها 6 انتصارات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات.