إصابة دموية لـ مبابي في مباراة فرنسا ضد النمسا.. فيديو

تعرض قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي نجم ريال مدريد، إلى إصابة دموية قوية خلال مباراة الديوك ضد النمسا في بطولة يورو 2024.

وشهدت المباراة تعرض مبابي إلى إصابة قوية في الأنف بعد الاصطدام بأحد لاعبي منتخب النمسا، ليسقط على الأرض غارقًا في دمه بعد هذه الكرة.

وتدخل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، لمحاولة علاج مبابي ولكن بعد محاولات عديدة تأكد عدم قدرته على استكمال اللقاء، ليخرج بديلًا قي الدقيقة 89.

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وانتهي اللقاء بين فرنسا والنمسا، بفوز الديوك بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثي هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، كانتي، رابيوت

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، ماركوس تورام