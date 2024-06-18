ترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

نجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره النمسا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

وفاز منتخب فرنسا بهدف دون رد أمام نظيره النمسا، في المباراة التي أقيمت الإثنين، في أولى جولات يورو 2024 لحساب المجموعة الرابعة.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب فرنسا، ماكسيمليان فوبر في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، في شباك النمسا.

اقرأ أيضًا.. الإسماعيلي يعلن إيقاف لاعبه بسبب الزمالك

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما لم يحصد النمسا أي نقاط ليحتل المركز الرابع.

وكان منتخب هولندا، قد فاز بهدفين مقابل هدف أمام بولندا، لحساب نفس المجموعة في كأس أمم أوروبا 2024.

وجاء ترتيب مجموعة فرنسا في أمم أوروبا 2024 كالتالي:

1- هولندا 3 نقاط

2- فرنسا 3 نقاط

3- بولندا بدون نقاط

4- النمسا بدون نقاط