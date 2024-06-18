تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الطاقم الذي سيُدير مباراة الاتحاد والأهلي عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بالدوري.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، قيادة المباراة لطارق مجدي كحكم ساحة فيما سيكون أحمد توفيق مساعد أول ومصطفى حسن مساعد ثانِ.

وأشارت اللجنة إلى أن وائل فرحان سيكون حكماً رابعًا على أن يكون محمد عادل حكماً لـ var وسيكون شريف عبدالله حكم var مساعد.

ويحتل فريق الاتحاد قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الخامس.

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