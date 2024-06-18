يورو 2024 .. أرقام واحصائيات مباراة سلوفاكيا وبلجيكا وهزيمة مفاجئة للشياطين الحمر

ياسر رشاد - القاهرة - في اولى مفاجأت بطولة يورو 2024 تلقى منتخب بلجيكا احد المنتخبات المرشحة لاحراز اللقب هزيمة مفاجئة امام منتخب سلوفاكيا على ملعب فرانكفورت بهدف مقابل لاشىء سجله نجم سلوفاكيا ايفان شرانز في توقيت مبكر من بداية المباراة ورغم محاولات منتخب بلجيكا التعويض الا ان الفريق عاني من غياب الفعالية الهجومية الى جانب تدخل الفار في اكثر من لعبة .

الهزيمة اعادت الى الاذهان الكابوس الذي عاناه منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم الاخيرة في قطر عندما ودع البطولة من الدور الاول ولم يسجل في مبارياته الثلاث الا هدفا واحدا .

ارقام المباراة

تعد الهزيمة هي الاولى للمنتخب البلجيكي تحت قيادة المدير الفني دومينيك تاديسكوالذي تم تعيينه في فبراير 2023 حيث لعب منتخب بلجيكا 14 مباراة قبل مواجهة سلوفاكيا لم يخسر في اي مباراة منها ولم يفشل في التسجيل سوى في مباراة واحدة لتكون الهزيمة امام سلوفاكيا هي الهزيمة الاولى لمنتخب بلجيكا تحت قيادة تاديسكو .

سجل ايفان شرانز ثلاثة اهداف دولية مع منتخب سلوفاكيا قبل المواجهة مع بلجيكا ليكون هدفه هو الهدف الدولي الرابع والاول له منذ ثلاث سنوات وخلال 23 مباراة دولية لعبها مع منتخب سلوفاكيا .

فشل مهاجم منتخب بلجيكا لوكاكو في تسجيل هدف في مباراة اليوم وكان هو هداف التصفيات برصيد 14 هدف في ثمان مباريات ورغم تسجيله هدفين رفض الفار احتسابهما .

منتخب سلوفاكيا بدأ المباراة بتشكيلة متوسط اعمارها 30 عاما و 229 يوما وهو المعدل الاكبر بين المنتخبات المشاركة في بطولة يورو 2024 وايضا المعدل الاكبر لاي منتخب منذ مباراة منتخب ايطاليا وفوزه على منتخب اسبانيا في ثمن النهائي لبطولة 2016 في فرنسا .

منتخب سلوفاكيا حقق فوزه الرابع على التوالي في مبارياته الدولية وهو المعدل الافضل منذ انتصاراته الخمسة المتتالية في الفترة من اكتوبر 2016 الى سبتمبر 2017 وهو الفوز الثالث لمنتخب سلوفاكيا في ثمان مباريات في تاريخ مشاركتهم في بطولة كأس اوربا حيث تعادل الفريق في مباراة وخسر اربعة مباريات .

بعمر 20 عاما و 237 يوما اصبح مدافع منتخب بلجيكا زينوداباست ثالث اصغر لاعب يشارك في البطولة الاوربية في تاريخ بلجيكا بعد أنزو تشيفو عام 1984 بفرنسا وكان عمره 18 عاما و 115 يوم و وجيرمي دوكو في بطولة 2020 ( اقيمت 2021 ) وكان عمره 19 عاما و 25 يوما .