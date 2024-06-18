شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 18 يونيو 2024 02:00 ص
تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تزامناً مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
تقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الاتحاد السكندري نظيره النادي الأهلي على استاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم، بينما يحل فاركو ضيفا على زد على استاد بتروسبورت في السابعة مساء فيما يلاقى سموحة فريق الداخلية في الرابعة عصراً بستاد الاسكندرية.
الثلاثاء 18 يونيو
مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصري
_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى ستاد الإسكندرية الساعة 7
_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء بستاد بتروسبورت
_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء بستاد الاسكندرية
_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 على ستاد السويس
_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 على ستاد المقاولون العرب
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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