شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تزامناً مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

تقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الاتحاد السكندري نظيره النادي الأهلي على استاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم، بينما يحل فاركو ضيفا على زد على استاد بتروسبورت في السابعة مساء فيما يلاقى سموحة فريق الداخلية في الرابعة عصراً بستاد الاسكندرية.



مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصري

الثلاثاء 18 يونيو

_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى ستاد الإسكندرية الساعة 7

_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء بستاد بتروسبورت

_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء بستاد الاسكندرية

الاربعاء 19 يونيو

_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 على ستاد السويس

_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 على ستاد المقاولون العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.