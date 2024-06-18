معلق مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الاهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وتذاع مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري، عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت إدارة قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة المارد الأحمر أمام زعيم الثغر، للمعلق

محمد عفيفي.