الإسماعيلي يُعلن إيقاف فيفا لحمدي النقاز بسبب مستحقاته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الإسماعيلي، تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف محترفه التونسي حمدي النقاز بسب مستحقات مالية متأخرة للأخير مستحقة للزمالك.

وذكر نادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي اليوم الإثنين:"تلقينا في الثالثة عصرًا إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإيقاف حمدي النقاز لمدة 6 أشهر أو حتى سداد مستحقات نادي الزمالك".

وأتم الإسماعيلي بيانه: "لذلك استبعد اللاعب من المشاركة بمباراة إنبي في آخر وقت".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق وأعلن تغريم حمدي النقاز مبلغ 160 ألف دولار، لصالح الزمالك ولكن لم يُسدد اللاعب مبلغ 110 ألف دولار منهم.

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