شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف الداخلية في دور NILE للجولة 26 والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الثلاثاء مباراتين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى تجمع سموحة مع الداخلية في الرابعة عصرا على استاد الإسكندرية، والثانية تجمع زد مع فاركو في السابعة مساء على استاد القاهرة.



ويرغب سموحة في استعادة الانتصارات بعد التعادل مع فاركو في آخر مباراة من أجل تحسين مركزه والعودة للمربع الذهبي بعدما احتل المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يتطلع الداخلية لغسل أحزانه وتحسين مركزه بعدما جاء في الـ18 والأخير برصيد 15 نقطة.



يبحث أحمد سامي المدير الفني لسموحه عن تصحيح أوضاع الفريق بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز 3 / 0 ، كما يبحث الداخلية عن تحقيق النقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط مبكرًا.