شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي موردن فيوتشر، استعداداته لمواجهة سيراميكا غداً الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويفتقد مودرن فيوتشر جهود لاعبه عمرو السيسي، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الجونة والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في سياق متصل، بدأ مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، مرحلة التدريبات في صالة الجيم للتعافي من إصابة أربطة الركبة التي غيبته عن المشاركة مع فريقه منذ 18 فبراير الماضي، بعد أثبتت الأشعة إصابة مهاجم مودرن فيوتشر بقطع في الرباط الخارجي للركبة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.