شكرا لقرائتكم خبر عن زد "المنتشي" يواجه فاركو في الدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، يحل فريق فاركو، ضيفاً على نظيره زد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ويبحث زد عن استعادة عروضه القوية ومواصلة الانتصارات في مباراة فاركو الليلة، والخروج بالثلاث نقاط للارتقاء في جدول الدوري، بعد الفوز الأخير الذي حققه أبناء مجدي عبد العاطي على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

بينما يبحث فاركو تحقيق نتيجة إيجابية أمام زد اليوم للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

وكان فاركو قد خسر في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

واستعد زد جيدا لعودة الدوري من خلال خوض تدريبات يومية وبعض المباريات الودية للحفاظ على حساسية المباريات ومكتسبات الفترة الماضية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية.