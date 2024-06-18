حسين الشحات يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يُفكر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



ويحتل الأهلي المركز الخامس بترتيب الدوري العام المصري برصيد36 نقطة، حيث خاض 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً تلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

ومن المرجح أن يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر كمال عبدالواحد، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط : مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم : حسين الشحات،محمود كهربا ، رضا سليم

ومن المقرر انطلاق موا٠هة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يشهده ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

فيما سيتم إذاعة مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.