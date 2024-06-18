شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الإسماعيلى 4-3 ويتوج بالدورى بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 1994، نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت باستاد الإسكندرية لتحديد بطل النسخة رقم 36، ليستعيد الأهلى لقبه المفضل بعد غياب "4" سنوات، متوجا بلقبه رقم "23"، تقدم الأهلى بهدفين مبكرين انتهى بهما الشوط الأول، حيث تقدم محمد رمضان فى الدقيقة التاسعة من تمريرة ذكية لوليد صلاح الدين، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى فى الدقيقة 15 بيسراه من عرضية وليد صلاح الدين أيضا، لتمر الكرة فوق يد سعفان الصغير.

وفى الدقيقة 57 أهدر بشير عبدالصمد هداف الدورى ركله جزاء احتسبها التونسى فتحى بوسته إثر لمسة يد على جمال السيد.

لم تمر سبع دقائق حتى ضاعف محمد رمضان النتيجة مسجلا هدفه الشخصى الثالث "هاتريك" برأسه من عرضية رضا عبدالعال، وفى الدقيقة 67 سجل البديل أيمن شوقى الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4/0 لصالح الأهلي.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سيطر الدراويش على مجريات المباراة وسجلوا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق البديل المخضرم عماد سليمان، وأحمد رزق، وأخيرا إيهاب جلال فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلى فى المباراة الفاصلة بقيادة الإنجليزى الآن هاريس كان مكونا من :

أحمد شوبير "كابتن الفريق"، مشير حنفى، جمال السيد، عمرو الحديدي، أسامة عرابي، ياسر ريان، هادى خشبة، رضا عبدالعال، وليد صلاح الدين (عادل عبدالرحمن)، الغانى أحمد فيليكس (أيمن شوقي)، محمد رمضان "فى آخر مبارياته الرسمية".

أما تشكيل الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة فكان مكونا من:

سعفان الصغير، عاطف عبدالعزيز، أحمد رزق، حمزة الجمل، أيمن رجب، فوزى جمال، محمد فكرى الصغير، إيهاب جلال، عصام عبدالعال (قدرى لطفى)، بشير عبدالصمد، أحمد العجوز (عماد سليمان).

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.