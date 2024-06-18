شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على برنامج تأهيل أحمد حمدى بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، على التواصل مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والاطمئنان على البرنامج التأهيلي والعلاجى الموضوع لأحمد حمدى لاعب الفريق الذى يعانى من قطع بالرباط الصليبى للركبة.

وخضع لاعب وسط الزمالك الى جراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا الخميس الماضي بعد إصابته بالرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني

وأكد الدكتور محمد أسامة، أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة مضيفا ان اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.