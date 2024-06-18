مابولولو أبرز غيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة المدرب طارق العشري، عن قائمة زعيم الثغر لمباراة الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتضرب الغيابات الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي، حيث يأتي على رأس الغيابات المهاجم الكونغولي كريستوفر مابولولو، وعمر الوحش بسبب الإيقاف، وفرانك الآن وتراوري لأسباب فنية.

كما يغيب عن لقاء الغد اللاعب مصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي للاصابة بالتواء في الكاحل وكدمة قوية.

وجاء قرار من محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بتوفير حافلات مجانية لنقل جماهير الاتحاد السكندرى، إلى استاد برج العرب لمؤازرة فريقها أمام الأهلي.

ومن المقرر أن تكون الأتوبيسات متاحة خلف النادى، من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء غداً الثلاثاء.